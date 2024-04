“El Barrio te mata” | fuori il nuovo singolo di Strikkiboy

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Elte” è il titolo deldell’MC romano, disponibile da venerdì 29 marzo in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. Con la produzione di Dr. Testo, “Elte” è uno spaccato della vita nelle periferie. Luoghi senza spazio e senza tempo, dove l’artista senza elogi e senza prese di posizione dipinge con le sue rime la realtà che lo circonda. Una quotidianità della strada cruda e reale. Un senso di abbandono che dimostra come in certi contesti abbandonati cambino le prospettive e i valori. Se il quartiere da un lato ti insegna, ti fa crescere e ti forma, dall’altro ti uccide. Proprio in questi contesti abbandonati la rabbia e la voglia di riscatto ti forgiano il corpo e lo spirito, ma al contempo ...