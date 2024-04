Roma, 14 marzo 2024 – La direttiva green che ha avuto il via libera dal Parlamento europeo non specifica, diversamente dalle precedenti versioni del testo, in quale classe gli edifici dovranno ... (quotidiano)

Efficienza Energetica e Digitalizzazione: servono regole chiare e certezze per il successo del PNRR - Il PNRR è ormai in piena operatività anche se vengono utilizzate meno risorse di quelle a disposizione: al 31 dicembre 2023 siamo al 42% del totale. Il grande problema, però, resta la mancanza di stab ...adnkronos

Samsung presenta la nuova gamma di elettrodomestici connessi e intelligenti - Samsung ha annunciato oggi il lancio di una nuova gamma di elettrodomestici che abbinano connettività avanzata e intelligenza artificiale. L'unione tra le due e l'integrazione di Wi-Fi, fotocamere, e ...hdblog

Smart building, in Italia la partita vale 330 miliardi. E in ballo 200mila nuovi posti di lavoro - Secondo stime di The European House-Ambrosetti la riqualificazione in chiave tecnologica e digitale del patrimonio immobiliare avrebbe benefici economici netti fino a 19 miliardi l’anno con una riduzi ...corrierecomunicazioni