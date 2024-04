eFemminile 2024 | Cagliari e Theta Chieri rispondono da big e chiudono la prima giornata

(Di giovedì 4 aprile 2024) ROMA – Completato ieri sera il quadro delladel campionatodella Lega Nazionale Dilettanti eSport. Alle vittorie di Fiorentina, Parma e Verona Exeed, si aggiungono quelle dele delottenute nei rispettivi recuperi. Maddalena Piras (nella foto), vice campionessa in carica della scorsa edizione, bagna lauscita stagionale con un sonoro 8-1 che permette aldi conquistare i primi 3 punti ai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rottura tra Milik e il Napoli, il giocatore vuole rimanere La Roma pareggia contro il, 2-2 in amichevole in Sardegna Arriva ...

Pallanuoto femminile: Coppa Italia, da venerdì 5 a domenica 7 aprile le Final Six, Ekipe Orizzonte in campo sabato - Si avvicina il momento clou della Coppa Italia 2024 di pallanuoto femminile, che anche quest’anno verrà assegnata a Ostia al termine della Final Six in programma da domani, venerdì 5, a domenica 7 ...napolimagazine

Pa: Naddeo (Aran), per promuovere leadership femminile occorre innovare contratti - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - 'Per rompere il tetto di cristallo occorre promuovere e adottare indispensabili misure mirate quali la promozione di un orario di lavoro flessibile, lo ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Chiara Ferragni Non è più un modello imprenditoriale per le adolescenti (che “dimenticano” l’influencer) - I dati del progetto di empowerment femminile Obiettivo Effe creato dall'Università di Milano-Bicocca. La sociologa Rinaldi: non è più tra imprenditrici a cui ispirarsi citate spontaneamente dalle giov ...ilgiorno