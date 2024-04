Edoardo Ferrario | “LOL è una violenza per un comico Il podcast Cachemire con Luca Ravenna? Tornerà”

Uscirà il 1 aprile 2024 (e non si tratta di uno scherzo) la quarta edizione di “Lol”, su Prime Video, con le prime 4 puntate. Si dovrà poi aspettare una settimana e l’8 aprile verranno caricate le ... (quotidiano)

Tre generazioni diverse - come ci tengono a sottolineare - e tre comicità differenti. La risata però è universale, così come le difficoltà di far ridere il pubblico. Giorgio Panariello, Edoardo ... (today)