Edilizia | Salvini lancia il “salva casa” per sanare le irregolarità Per l’opposizione è “nuovo condono” Cosa cambia

(Di giovedì 4 aprile 2024)le chiama norme "". L'opposizione le ribattezza subito "edilizio". Dialettica che andrà fino allo scontro politico. Ma vediamo, nel dettaglio, disi tratta: il ministero delle Infrastrutture e trasporti sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla, così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio L'articolo proviene da Firenze Post.

Dopo la pace fiscale ecco la pace edilizia firmata Matteo Salvini . Oggi il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che i tecnici sono a lavoro per preparare una serie di norme in materia di ... (ilfoglio)

Il ministero delle Infrastrutture e trasporti sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle ... (panorama)

La rivoluzione proposta da Matteo Salvini: ecco il piano “pace Edilizia” - Il piano di “pace Edilizia” proposto da Salvini: un condono edilizio rivoluzionario per sanare le irregolarità immobiliari. Matteo Salvini ha ribattezzato il suo progetto di condono edilizio come la ...newsmondo

Salva-casa, dall'errore formale al tramezzo - Un immobile datato il cui titolo edilizio non è reperibile. O ancora interventi fatti prima del 1977 quando non esisteva il concetto di "variante in corso d'opera". Difformità edilizie o formali, ...ansa

Sfiducia, Montecitorio ‘salva’ pure Daniela Santanchè dopo Salvini, e il vicepremier rilancia il piano-casa - Anche alla luce della bocciatura ieri sera dell’analoga mozione di sfiducia al vicepremier leghista Matteo Salvini. Restano però forti le ... lo sviluppo del settore turistico italiano La pace ...rtl