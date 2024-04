Economia | la crisi della Cina si aggrava

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Spesso si leggono articoli piuttosto surreali che celebrano trionfalmente una presunta ripresa economica, dopo il rallentamento di questi anni. Non c'è nulla di più falso perché laeconomica cinese perdura, anzi peggiora. Lo dimostra la situazione delle banche che stanno addirittura tagliando gli stipendi ai loro dipendenti. La verità è che a partire dalla fine dello scorso anno fino a oggi, i principali dodici istituti cinesi stanno apportando tagli salariali ai loro impiegati, oltre a esigere la restituzione dei premi concessi ai manager. Esattamente, non meno di dieci istituti di credito controllati dallo Stato hanno chiesto la restituzione dei bonus, insieme a un taglio lineare degli emolumenti. La Bohai Bank, per esempio, ha imposto il taglio salariale più grande, pari all’11,8%, portando lo stipendio medio annuo ...