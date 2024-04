Ecco perché può essere una buona idea portare una patata in auto

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 4 aprile 2024) È probabile che, se si vive abbastanza a lungo, si imparino un paio di cose sul mondo. La capacità di tramandare le varie conoscenze acquisite alle generazioni future è stata fondamentale per l’evoluzione della nostra specie, e ancora oggi il mondo è reso molto più semplice grazie alle conoscenze che sono diventate più accessibili che mai. È con questo spirito che noi di Newsner ci sforziamo di trasmettere sempre, quando possibile, i nostri trucchi di vita. Un tempo questi trucchi venivano spesso tramandati da genitore a figlio, rimanendo in famiglia come segreti da custodire. Oggi, invece, queste informazioni possonocondivise con milioni di persone con un semplice clic… Quanti di voi portano con sé unain? Quanti di voi hanno magari un coniuge che lo fa? Scusate la strana sequenza, ma tutto diventerà ...