Ecco perché non basta essere molto ricchi per comprare le borse di Hermes ma non solo | “Devi prima comprare altre cose di lusso solo per essere inserito in lista di attesa”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Non si puòil meglio senzaal contempo il più costoso”. Così ha detto qualche giorno fa Bruno Pavlovsky, il presidente del settore moda di Chanel, commentando con WWD l’ennesimo, ulteriore, aumento di prezzi da parte dell’iconica maison francese. Pensate, la sua classica borsa nera – la Chanel Flap – costa, nella misura media, oltre 10 mila euro, il 6,2% rispetto all’inizio dell’anno (e siamoad aprile). Sì, avete capito bene: quanto una macchina o un lingotto da 150 grammi d’oro. Ma soprattutto, costa 1.000 dollari in più rispetto alla Kelly 25 Togo Retourne di Hermès. Ed è così che si comprende appieno il significato delle parole di Pavlosky. Sì,da un paio d’anni ormai, Chanel ha ingaggiato una “guerra” con Hermès per contendersi la ...

La Germania potrebbe bloccare per sempre l’allevamento di bassotti . È stato il German Kennel Club (VDH) a mettere in guardia gli amanti della celebre razza e dei cani in genere da un pericolo di ... (ilfattoquotidiano)

Marco Maddaloni , reduce dall’esperienza nella diciassettesima edizione del Grande Fratello , si è raccontato in un’intervista a SuperGuidaTv. Il judoka, uscito dalla Casa di Cinecittà per sua ... (isaechia)

Quando il genitore va in "burnout": ecco come uscirne: Forse ignorai i campanelli d'allarme anche perché non conoscevo davvero il burnout : ecco perché penso sia importante parlarne per saperlo riconoscere e soprattutto imparare ad ascoltarsi per saperlo ...

Intervista. Il nunzio apostolico a Kiev: non lasciate sola l'Ucraina: Ecco perché Francesco chiede al mondo di avere maggiore coraggio e si appella alla creatività di tutti". L'arcivescovo Kulbokas ha scelto la città di Zaporizhzhia per celebrare la Pasqua insieme alla ...