Ecco Lavender | l’intelligenza artificiale dietro ai bombardamenti israeliani nella Striscia

(Di giovedì 4 aprile 2024) “”, lemma inglese per lavanda. Questo sarebbe il nome dello strumento di Intelligenzaimpiegato estensivamente dalle Israeli Defense Forces all’interno dell’Operazione “Iron Sword”, l’invasione militare delladi Gaza lanciata in risposta agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023. La sua esistenza è stata rivelata da un’inchiesta della testata israelo-palestinese +972,quale viene delineato il suo funzionamento, così come i processi ad esso sottostanti. Fornendo un quadro piuttosto singolare: l’influenza disulle operazioni militari israeliane è stata tale che i risultati della macchina AI-based venivano considerati “come se si trattasse di una decisione umana”. Il sistemaè stato sviluppato con l’obiettivo di poter ...