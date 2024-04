Ecco come un servizio televisivo è stato strumentalizzato per le teorie QAnon sul sangue dei giovani

(Di giovedì 4 aprile 2024) Finalmente i media mainstream hanno rivelato quello che molti sui social denunciano da tempo? I bambini vengono sfruttati per donazioni diin grado di rinre chi le riceve, non con una normale trasfusione, ma bevendo il? Questo è quanto viene sostenuto in numerosi post virali sui social che condividono ungiornalistico riguardante presunto studio secondo il quale ildegli adolescenti potrebbe essere usato per invertire l’invecchiamento. La presunta notizia si rifà a una nota teoria del complotto cara a, secondo cui, appunto, membri di fantomatiche élite, berrebbero ildei bambini per mantenersi. Quindi, i media mainstream non hanno ammesso che le élite bevono ildei ...

È attesa, per l’8 aprile 2024, l’eclissi solare totale. Il fenomeno, che si può ammirare soltanto ogni 18 mesi circa, durerà cinque ore dal momento in cui la Luna inizierà a coprire interamente il ... (news.robadadonne)

False mail dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di pagamenti urgenti per mettersi in regola col fisco. L’allarme è lanciato dalla stessa Agenzia: “Il fine di queste comunicazioni è quello di ... (ilfattoquotidiano)

Offerte AVM: FRITZ!Repeater 600 a meno di 30 euro e FRITZ!Box 7530 AX a soli 133€ - Tutta la qualità delle reti Wi-Fi Mesh di AVM FRITZ! a soli 29,99€. Ecco come estendere la propria rete wireless in maniera semplice e performante, spendendo poco.hwupgrade

Fatture in Cloud a confronto: vantaggi e utilità per le piccole aziende - Fatture in Cloud è lo strumento più agile e completo per la fatturazione elettronica e la gestione aziendale: utilità, funzioni e vantaggi.punto-informatico

Passaporti, arriva l'Agenda Prioritaria: si riceve a casa entro 30 giorni, Ecco come - Per ricevere i Passaporti a casa arriva l'Agenda Prioritaria che permette di averlo tra le mani entro 30 giorni, ma non per tutti.tech.everyeye