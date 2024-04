Eccellenza Sanpaimola | è un blitz salvezza Massa | ko che fa male Russi ok

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una vittoria, un pari e una sconfitta per le tre ravennati impegnate ieri sera nel turno infrasettimanale di, in campo con la 30ª giornata. Il primo a scendere sul terreno di gioco è ilche ottiene una fondamentale vittoria in casa del Castenaso (3-2) grazie ad una doppietta di Niccolò Venturi (15’ pt e 43’ st), inframezzata dal rigore di Bonavita (35’ st), per i padroni di casa a metà ripresa il pari di Jammeh (25’ st) e il secondo gol di Bortolotti a tempo ormai scaduto (48’ st). Una vittoria che avvicina decisamente la squadra romagnola alladiretta. Va subito sotto 2-0 (15’ pt Mancini e 18’ pt Mantovani), invece, ilLombarda con il Gambettola, terza forza del campionato e non riesce più a recuperare restando ai margini della zona caldissima della classifica: alla fine la gara ...

