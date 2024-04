Eav | svolta per la ferrovia Benevento – Cancello | da ottobre pronta per riaprire

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 aprile 2024) Caserta. Chiusi i lavori per l’adeguamento della sicurezza sono già in corso le prove di collaudo che dureranno fino al mese di settembre per poi attendere, a partire dal mese didi quest’anno, l’autorizzazione alla riapertura della linearia– Napoli. È quanto emerso al termine di un incontro convocato a Napoli da Umberto De Gregorio, presidente dell’ EAV (Ente Autonomo Volturno), sollecitato dai sindaci della Valle Caudina (che comprende comuni delle province di, Avellino e Caserta) interessati alla tratta. “Gli investimenti sulla– ha ribadito De Gregorio – sono molto consistenti poiché equivalgono nel loro complesso a 3,5 milioni a chilometro contro una media di 1,5 milioni a chilometro stanziati ...