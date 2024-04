È sempre più un’Inter-Italia che Internazionale | ripetuto un dato ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’Inter vestedi azzurro. Contro l’Empoli ilsui giocatorini in campo è stato impressionante e ricorda quello di un anno fa. COLONIA AZZURRA ? Ben sei giocatori su 11 eranoni. Nel giorno di Pasquetta contro l’Empoli, è scesa in campo l’Inter-più che l’. Simone Inzaghi, infatti, scelto una squadra dal sapore di azzurro con ben sei giocatori nostrani a figurare nell’undici titolare: Audero tra i pali, Acerbi e Bastoni in difesa, Darmian e Dimarco sugli esterni e Barella a centrocampo. L’ultima volta, evidenza il Corriere dello Sport, è avvenuto quasi un anno fa nella vittoria dell’Inter contro la Lazio a San Siro per 3-1. In quel caso glini in campo erano: D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Darmian, ...