E se i talent ai tempi dello streaming tornassero al punto di partenza?

(Di giovedì 4 aprile 2024) Popstars A noi italiani non sono mai andati veramente a genio. Ma ishow hanno una preziosa caratteristica nell’era della frammentazione televisiva: fanno parlare, valicano il piccolo schermo dettando la conversazione sui social e prendendosi spazio su Spotify. Per una realtà nuova che deve radicarsi nelle abitudini degli spettatori e fatica ad oltrepassare la soglia proponendo novità sono perciò un genere da tenere d’occhio. In Italia, finora ci ha provato Disney+, con Italia’s Gotche non era musicale e dunque non in grado di attivare determinati meccanismi, e Netflix, con Nuova Scena, tentativo parzialmente riuscito che andava però a colpire solo un genere. Il problema è che il classico impianto delin diretta/studio, oltre ad essere un po’ in crisi (Amici è un mondo a parte) e portare con sè un impianto ...