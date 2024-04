È ora di lanciare l’allarme sull’epidemia nascosta di malattie renali

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una Silenziosa Epidemia Globale Un’allarme sta scuotendo il mondo: l’epidemia di, terza causa di morte in rapida crescita. Entro il 2040, potrebbe diventare la quinta causa principale di anni di vita persi, coinvolgendo già 850 milioni di persone. Il Bisogno di Maggiore Consapevolezza Nonostante l’enorme impatto della malattia renale, non è sempre discussa come priorità di salute pubblica. Assente dall’elenco dellenon trasmissibili prioritarie dell’OMS, il suo riconoscimento è fondamentale per affrontare questa minaccia in crescita. L’appello per l’inclusione nelle Priorità Globali Leader nel campo della salute renale stanno spingendo affinché l’OMS includa letra L'articolo proviene da News Nosh.