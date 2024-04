È morto Paolo Camozzi | il gigante buono dell' Oltrepò Pavese

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lutto nel mondo del vino: mercoledì 3 aprile è venuto improvvisamente a mancare, vice curatorea guida Slow Wine. Coordinatorea Lombardia, è stato un degustatore di lungo corso per Slow Food nonostante la giovane età. Ha dedicato una vita alla cultura del vino, con garbo e competenza. Dodato di una dote di decisamente poco comune nel settore: l'umiltà. Laureato presso l’Università degli studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo (CN), era docente di corsi sul vino, organizzatore di eventi, progettista presso la Fondazione Adolescere di Voghera. «Insegno ad appassionarsi al vino con leggerezza e consapevolezza. Dietro ad un bicchiere c’è tanto, molto di più di ciò che appare, raccontava in un'intervista nel 2022. «Il principio alla base è "conoscere aumenta il piacere". I corsi non devono perdere ...

Busto Arsizio (Varese) – Cordoglio in città per la morte di Paolo Caccia , esponente di spicco della politica cittadina e della Dc, deceduto oggi, avrebbe compiuto 87 anni il 22 aprile. Caccia è ... (ilgiorno)

Giampaolo Pansa ,1935-2020 Come Gramsci, nella sua turbolenza intellettuale, Giampaolo Pansa odia va gli indifferenti: non era vero che il sangue dei vinti gli scivolasse addosso, assieme agli Insulti ... (liberoquotidiano)

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto, Giovanni Paolo morto a 18 anni. Il dolore del papà: «Sei andato via senza salutarmi» - La vittima è Giovanni Paolo Perone, 18 anni compiuti a novembre e una passione per le moto da cross. Per lui sono stati inutili i soccorsi, e la sua morte ha gettato nello sconforto un'intera comunità ...msn

Incidente in galleria in autostrada, camion carico di alcolici in fiamme: un morto e 4 fariti, caos sull'A14. Traffico in tilt anche sulla Statale - Pesante il bilancio: una persona sarebbe morta e altre 4 ferite ... Calcinaro: «Avanti tutta sulla terza corsia» "Altro inferno - spiega Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo - su una galleria della A14 ...leggo

E' morto Gaetano Pesce, il grande architetto e designer aveva 84 anni - E’ morto Gaetano Pesce, architetto e designer di fama mondiale ... ma anche a Pittsburgh, Milano, Hong Kong, San Paolo e New York, dove si stabili’ nel 1980. Le sue opere sono esposte nelle collezioni ...globalist