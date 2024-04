E’ morto Gaetano Pesce | addio al maestro del design italiano nel mondo

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Spezia, 4 aprile 2024 – E’a New York iler, scultore e architetto. L’artista, celebre in tutto il, aveva 84 anni. Tra i suoi progetti più famosi, la poltrona Up, disegnata per Cassina nel 1969, che riprendeva le forme delle antiche statue votive delle dee della fertilità. “Rappresenta il corpo di una donna prigioniera dei pregiudizi. È stato il primo oggetto con un significato politico”, aveva raccontato lo scorso anno, a ‘Living’ durante il Salone del Mobile. Ad annunciare la sua morte è un post su Instagram sul suo account “, nato a La Spezia”: “A malincuore annunciamo la scomparsa del visionario creatore. Nel corso di sessant'anni ...

