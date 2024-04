E il rettore diventa rettrice | l’Università di Trento sceglie di usare il femminile sovraesteso

(Di giovedì 4 aprile 2024)didiilal posto del maschile nel nuovo Regolamento. A renderlo noto è stato lo stesso ateneo, con una comunicazione pubblicata sul sito ufficiale che recita nell’incipit: “I termini femminili utilizzati in questo testo si riferiscono a tutte le persone”. Il, Flavio Deflorian, ha motivato così la decisione: “Nella stesura del nuovo Regolamento – riporta Rai News – abbiamo notato che accordarsi alle linee guida sul linguaggio rispettoso avrebbe appesantito molto tutto il documento. In vari passaggi infatti si sarebbe dovuto specificare i termini sia al, sia al maschile. Così, per rendere tutto più fluido e per facilitare la fase di confronto interno, i nostri uffici ...

Francesco Maria Mancarella , compositore, pianista e direttore d’orchestra , diplomato al conservatorio Tito Schipa di Lecce in pianoforte Jazz con il massimo dei voti e in tecnologie dell’industria ... (superguidatv)

Luca Nardi ha sconfitto il serbo Novak Djoko vic al terzo turno di Indian Wells. Il Tennis ta italiano lo ha superato in tre set, con il risultato finale di 6-4 3-6 6-3. Le parole dell’avversario ... (open.online)

Fumata nera per il nuovo rettore della Statale ma la favorita è Marina Brambilla: sarebbe la terza donna alla guida degli atenei milanesi - Ne raccoglie 753 Gatta e 544 Solari. Le urne saranno di nuovo aperte il 10 e l’11 aprile, quando per diventare rettore basterà avere la maggioranza di chi vota in quei due giorni.milano.repubblica

Flavio Deflorian, rettore di Trento: "Il nostro femminile sovraesteso una risposta a una diseguaglianza secolare" - Intervista al magnifico dell'Università che ha declinato al femminile il Regolamento di Ateneo: "Quando gli uffici me lo hanno sottoposto come ...huffingtonpost

Primi due candidati per il ruolo di rettore dell’Università dell’Insubria - Sono due le cordate che hanno già annunciato la partecipazione alle elezioni in calendario il prossimo luglio. Si tratta di docenti dei Dipartimenti di Economia e di Scienze teoriche e Applicate. Le c ...varesenews