“È Anna” Identificata la seconda vittima dell’incidente choc con la Ferrari | era insieme al dj

(Di giovedì 4 aprile 2024) A 4 giorni dalla tragedia, anche se manca ancora la conferma dall’analisi del Dna, è stata praticamenteanche laavvenuto la domenica di Pasqua in cui ha perso la vita un noto dj: si tratta di una giovanissima modella. Lui si chiamava Hysni Qestaj, in arte “Dj Style Q”, 40 anni, residente a Villeneuve, in Svizzera, ed era al volante dellaGtc4, andata in fiamme dopo lo schianto a 200 all’ora contro il guard rail a protezione della bretella autostradale che collega Ivrea a Santhià, in Piemonte. È stato identificato dalla polizia stradale di Torino grazie alla testimonianza del fratello. Sposato e padre di due figli di 11 e 14 anni con la moglie che secondo gli accertamenti della polizia si trova in Kosovo, il dj che poche ore prima ...