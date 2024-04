Due capi di origine militare che sanno come trasformarsi per dare vita a un outfit super chic

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quando si pensa a un binomiobomber e pantaloni cargo non si può fare a meno di ricollegarli alle loro origini prettamente militari. Si tratta infatti di duenati per rispondere alle esigenze dei membri di diverse categorie dell’esercito, quindi creati per essere comodi, pratici e funzionali. Da quando sono passati a esseredi abbigliamento indossati nelladi tutti i giorni, è spesso stato naturale pensarli all’interno dicasual e informali. E invece possono essere un binomio elegante.? Basta scegliere quelli giusti. Ovvero le rivisitazioni fatte dai brand moda all’insegna di materiali preziosi, dettagli strategici e linee riviste e ...