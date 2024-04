Drew Goddard dirigerà il nuovo film “The Matrix” per la Warner Bros

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 4 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il franchise disembra pronto a vivere una nuova e entusiasmante era, con l’annuncio ufficiale chesarà il responsabile del prossimo capitolo della saga. Dopo alcuni tentativi deludenti di sequel, i fan possono finalmente sperare in un ritorno agli antichi fasti della serie.: Una Nuova Era conal Timone La notizia è stata accolta con grande interesse dagli appassionati della saga, desiderosi di vedere il franchise recuperare il suo antico splendore., noto per il suo talento e la sua audacia come regista, scrittore e produttore in progetti come “The Cabin in The Woods” e “Cloverfield”, sembra essere la scelta ...