(Di giovedì 4 aprile 2024)è statodadopo aver acquisito la terza stagione. Non ci4 perché, a quanto apprende Fanpage.it, "la piattaforma vuole basare la sua strategia globale sui grossi franchise hollywoodiani, film e serie tv". Eccodisponibile intutto il pacchetto di RuPaul’s, inclusa l’edizionena.

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie L’edizione Italia na di RuPaul’s Drag Race , nota come Drag Race Italia , ha purtroppo dovuto fare i conti con una ... (mistermovie)

La notizia del mancato rinnovo da parte di Paramount+ della quarta stagione di Drag Race Italia ha scosso i fan Italia ni e non. Che fine farà lo show di Drag queen? TvBlog oggi ha aperto una ... (biccy)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie La notizia della mancata conferma da parte di Paramount+ per una Quarta Stagione di Drag Race Italia ha acceso un ... (mistermovie)

Drag Race Italia cancellato da Paramount+, dove sarà ancora possibile vederlo in streaming - Wow Presents Plus è una piattaforma in streaming che dispone di tutto il pacchetto RuPaul’s Drag Race, incluso Drag Race Italia. Si può aderire con una nuova iscrizione con un piano mensile a 4,99€ e ...fanpage

Drag Race Italia via da Paramount+. Ma ci sarà una 4a stagione - Non c’è davvero pace per Drag Race Italia. Nato nel 2021 su Discovery+, lo spin-off italiano di RuPaul’s Drag Race è planato su Paramount+ con la sua 3a stagione, prodotta da Ballandi con Fenton ...gay

Drag Race Italia chiude veramente Ecco la situazione (Retroscena TvBlog) - Drag Race Italia chiude per sempre e non ci sarà una quarta edizione Ecco come stanno davvero le cose (Retroscena TvBlog) ...tvblog