Dora Lagreca | l’ipotesi incompatibile con il suicidio | «È caduta in verticale | senza slancio»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Era il 9 ottobre del 2021, quando la 30enneprecipitò dalla mansarda che condivideva con il fidanzato Antonio Capasso, a Potenza. L’uomo, unico presente in casa al momento della morte di, nel corso della sua deposizione ha raccontato di un litigio in seguito al quale la donna si sarebbe lanciata dal quarto piano dell’abitazione di via Di Giuria. Per questo lui è finito a sua volta indagato nell’inchiesta, ma con l’accusa di istigazione al. C’è però un dettaglio che potrebbe sbaragliare questa ricostruzione: il fatto che il corpo disarebbe caduto in posizione, dritto,aver avuto alcunonella. In altre parole, potrebbe voler dire che non si è suicidata. E che dunque ...