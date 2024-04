Dopo Salvini | Santanché | sinistra | tutto pronto per il secondo schianto E pure Schlein diserta | meglio la tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tanto per capire: nemmeno Ellyha votato la mozione di sfiducia nei confronti di Matteo, preferendo dedicarsi agli impegni televisivi. E come lei risultano assenti alla votazione - tra i tanti- Piero Fassino, Chiara Gribaudo, Enrico Letta e Roberto Speranza. Tolto l'ex sindaco di Torino, gli altri sono tra coloro che quella mozione l'avevano firmata. La segretaria del Pd e Giuseppe Conte, i due leader dell'opposizione, si sono guardati bene dal prendere la parola nel dibattito. Hanno preferito non metterci la faccia, mandando avanti in aula le seconde e terze file, Lia Quartapelle a fare la dichiarazione di voto per i democratici e Vittoria Baldino per i Cinque Stelle, come accade nelle occasioni di minore importanza. Sul fronte opposto, i grandi assenti (annunciati) sono i due diretti interessati: il vicepremier ...