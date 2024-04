Dopo l’intervento per ingrandire il pene diventa impotente | risarcito con 110ma euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il coraggio di sottoporsi alla bellezza di 12 interventi peril. E’ la scelta di un uomo toscano di 40 anni che, alla fine, si è ritrovato con una serie di problematiche, quali: malformazione all’organo genitale, impotenza e disfunzione erettile, difficoltà nella corsa. E, così, ha portato tutti in tribunale. Vediamo insieme cosa è successo. Una dozzina di interventi perill’ennesima proposta del chirurgo di tornare sotto i ferri, il paziente ha portato tutti in tribunale e ha chiesto un maxi risarcimento al dottore e pure alle due strutture sanitarie private in cui si erano svolti alcuni interventi. Il tribunale di Pistoia ha dato ragione al 40enne, che si è visto riconosciuto, in diversa misura, le responsabilità sanitarie e ha disposto a suo favore quasi ...