Dopo le vacanze con Ferragni a Dubai | Leone e Vittoria a Miami con Fedez

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 4 aprile 2024)Lucia sono in vacanza con papàaver passato qualche giorno con mamma Chiara, i due bambini sono infatti volati oltreoceano insieme al rapper, che si è concesso dei momenti di relax proprio negli States. A comunicarlo ai follower è stato lo stesso, che come sempre non manca mai di aggiornare i fan sulla sua vita: nelle ultime ore, il rapper ha postato infatti una serie di scatti che lo ritraggono insieme ai suoi figli mentre i tre sono intenti a godersi la spiaggia. Moltissimi i commenti dei follower, che scrivono emozionati: “Mi piacerebbe un mondo dove chi guarda vede solo un papà che prova ogni giorno ad essere felice, con due splendide creature”, oppure: “Vitto e Leo i lifeguards più ...