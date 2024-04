DOPO LA MAXI-RISSA Sei gare senza tifosi per il Trabzonspor

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Martedì il Fenerbahce aveva deciso di rimanere nella serie A turca, ieri è arrivata la sanzione per ille violenze dei suoiin campo, al termine della partita contro il Fenerbahce. La giustizia sportiva della federcalcio turca ha inflitto sei partite a porte chiuse alt, ha squalificato per una giornata due giocatori della squadra di Trebisonda, il difensore olandese del Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, che ha colpito un tifoso delentrato in campo per lafinale, e il portiere Irfan Can Egribayat. Tredicierano stati fermati, e cinque sono ancora agli arrestigli incidenti.