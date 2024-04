Donna morta nell' incidente a Caldonazzo vicino Trento | rientrava dal turno di lavoro | auto finita nel torrente

Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XII Monteverde.Continua a leggere (fanpage)

Baranzate (Milano), 2 aprile 2024 – Il corpo era a faccia in giù, sulla sponda del canale che attraversa un'area verde tra via Coppi e via Milano. Indossava il giaccone bordeaux, accanto aveva la ... (ilgiorno)