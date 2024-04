Donna in carrozzina travolta da un’auto | è grave

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnacon disabilità di 50 anni, costretta in, è stata investita ieri mattina danel centro di Manduria, in provincia di Taranto. Lapare stesse superando una macchina in sosta, quando è statada una Fiat Punto in fase di sorpasso. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso in attesa dei sanitari del 118 che l’hanno condotta all’ospedale Santissima Annunziata dove è ricoverata in prognosi riservata, in quanto avrebbe battuto violentemente la testa. Tuttavia, non è in pericolo di vita.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.