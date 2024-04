Donna di 53 anni non trova lavoro dopo il licenziamento | “Vorrei sapere se mi ritengono vecchia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Rirsi a 53senza un, vivendo in una delle città più care d’Italia, Milano. È la storia raccolta da Fanpage che accomuna, purtroppo, molti Over 50 che non riesco are facilmente un. La disavventura della, il cui vero nome rimane anonimo, inizia con un cambiamento repentino: “Lavoravo come Assistente alla Direzione. Avevo iniziato a settembre 2023: sono stata assunta con periodo di prova di sei mesi. A un certo punto, la persona con la quale lavoravo è stata trasferita in Asia. Ha avuto una promozione. Hanno utilizzato questa novità, per lasciarmi a casa. Mi sono rita senza”. Da qui la disperata ricerca di unper sostenere anche le spese: “Pur di rientrare nel mondo del ...