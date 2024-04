Domenica il big match Prevendita al via | biglietti acquistabili fino alle 19 di sabato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sale la febbre da derby. Il Forlì vuole lasciarsisple pesanti sconfitte con Corticella e Lentigione e chiama a raccolta i propri tifosi in vista dell’attesissima trasferta di Ravenna,(ore 15) allo stadio ‘Bruno Benelli’. Da ieri, intanto, è attiva la, che terminerà19. I residenti nella provincia di Forlì-Cesena, infatti, non potranno recarsi ai botteghini il giorno della partita, bensì dovranno reperire i tagliandi, esclusivamente per il settore ospiti-curva sud, presso i punti vendita accreditati del circuito Vivaticket: edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), Punto Snai Forlì (viale Roma 147), Tabaccheria Framar-Punto Snai (via Gramsci 98), Punto Snai Bertini (via Bertini 94), La Caffetteria (via Ravegnana 146/A), Tabaccheria Casadei (via ...