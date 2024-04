Domande | punteggi | situazioni insolite Vi mostro il test fatto ad Alessia Pifferi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Che cos'è e come funziona ilWais, ovvero l'esame somministrato addalle psicologhe dal carcere attualmente sotto indagine

Il bando del Concorso docenti 2023 per la scuola secondaria , la prima procedura prevista dalla fase transitoria del Pnrr è stato pubblicato con DDG n. 2575/2023. La domanda è stata presentata entro ... (orizzontescuola)

Si è appena concluso al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ulteriore incontro per discutere la bozza dell’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà le supplenze del personale docente per gli ... (orizzontescuola)

Concorsi pubblici Roma Capitale, 4 bandi per funzionari: informazioni e scadenze Domande - La presentazione della domanda comporta la compilazione dei campi con le informazioni ... in cosa consistono la prova scritta e orale, quali sono i punteggi e su quali materie prepararsi, in cosa ...tag24

Graduatorie 2024/26: diplomati magistrale depennati da GaE potranno fare valere punteggio di servizio nelle GPS [NOVITA’ BOZZA] - GPS provinciali e di istituto 2024/26: il sindacato Anief comunica una importante novità nella nuova BOZZA presentata oggi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che dovrà essere trasmessa al CSP ...orizzontescuola

Reggio Emilia: centro storico e negozi sfitti, ecco a chi interessa il nuovo bando. VIDEO - REGGIO EMILIA – Ci sarà tempo fino al 3 maggio per presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto che il Comune di Reggio mette a disposizione per avviare un’attività in centro storico ...reggionline