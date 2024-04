Distretto ancora fermo Il boom è un ricordo La cassa integrazione ha ripreso a correre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Anche nel 2023 prosegue il ricorso alla, con un aumento del 26,5% rispetto all’anno precedente: 1 milione e 270 mila ore contro circa un milione del 2022. Un valore che deve essere tenuto sotto controllo, in quanto, come mostrano i numeri, la dinamica peggiora nel susseguirsi dei mesi: una crescita progressiva di richiesta nel corso del 2023, fino a segnare un +35% tra il terzo ed il quarto trimestre (tra ottobre e novembre si passa da 132.288 ore a 246mila ore autorizzate), complici l’instabilità internazionale, costialle stelle e l’alluvione del 2 novembre. Ne esce untessile dal quadro complesso con numeri da valutare secondo le tendenze dettate da fattori come i danni del maltempo, il calo di ordini e di export. Nel 2023 le ore autorizzate (non è detto che siano state fruite) ...