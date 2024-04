Disney non molla Taylor Swift | Bob Iger | In futuro arriveranno altri concerti in streaming

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024)sembra voler coccolare lae mantenere l'esclusiva sui suoi futuri contenuti inDopo il successo planetario di The Eras Tour in, il CEO diBobha confermato che lo studio ha tutta l'intenzione di continuare a coccolare la popstar e proporre insuoisulla piattaforma digitale. L'amministratore delegato ha dichiarato che la società "spera di continuare a lavorare con lei". È facile crederlo, visto che: The Eras Tour è stato un grande successo per+ (tanto che hanno ridisegnato la home page in suo onore in occasione della prima). Non per niente, l'offerta per il suo ultimo film concerto è stata molto ...