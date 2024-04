“Dio esiste | lo dice la scienza” | il libro che rivoluziona il pensiero comune

Al coro di " Casa subito", gli inquilini della Casa Albergo sono scesi in piazza, manifestando sotto il municipio. "Noi da via Fogagnolo non ce ne andiamo. Almeno non così, senza alternative ... (ilgiorno)

La casa del Grande Fratello non esiste più: il set del loft più spiato d’Italia è stato smantellato ! Da tempo si vocifera un cambio di location e in effetti per l’ultima edizione del reality lo ... (donnapop)

“Nichilismo contro Dio e la filosofia spinge all’anarchia”/ Henri Hude: “liquidazione cultura è suicidio” - Filosofo francese Henri Hude sulla cancel culture anche in Occidente: “la liquidazione della cultura è un suicidio, Dio sostituito col nichilismo” ...ilsussidiario

No, non esiste alcuna maledizione di Tutankhamon (era un virgolettato inventato) - Non esiste alcuna maledizione di Tutankhamon: ovviamente, le maledizioni come tutti sanno non esistono. Ma non esiste ...bufale

Negli Stati Uniti è arrivato Christspiracy, il documentario che indaga il legame tra sacrificio animale e religione - esiste un modo etico di sacrificare gli animali in nome di Dio Un documentario ha indagato la questione confrontando diverse religioni ...gamberorosso