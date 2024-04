Dimesso e in buone condizioni il paziente che ha ricevuto il rene di un maiale geneticamente modificato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il trapianto è stata una pietra miliare per la medicina e la trapiantologia, ma è straordinaria anche la notizia che il primo essere umano a ricevere untrapiantato da unè statodall’ospedale di Boston dove è stato eseguito il pionieristico intervento chirurgico. A comunicare con tanto di foto e sorrisi che si intravedono dalle mascherine lo stesso Massachusetts General Hospital (Mgh), che è anche il principale ospedale universitario della Harvard Medical School. Il, il 62enne Richard Slayman di Weymouth, Massachusetts, prima di ricevere ilnuovo in un’operazione durata 4 ore lo scorso 16 marzo, era in fase terminale di una malattia renale con la quale combatteva da tempo. L’ospedale ha dichiarato che il nuovo ...