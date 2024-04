Dimarco punto fermo dell’Inter | non solo ora! L’intenzione – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024)è protagonista di una splendida stagione, dove sta riscrivendo tanti dei suoi record personali (e non). Questo fa sì che anche l’Inter stia valutando la posizione del laterale. INTOCCABILE – Federicoè – senza grossi margini di smentita – il miglior laterale sinistroa Serie A in questa stagione. I cinque gol in ventiquattro presenze hanno già eguagliato il suo record in campionato, stabilito nella stagione 2020-2021 ossia l’ultima al Verona. Ma i sei stagionali, aggiungendo quello in Champions League all’Atlético Madrid, gli hanno permesso di raggiungere il primato contando tutte le competizioni, dello scorso anno.è diventato un leader, nonper il grande legame con i tifosi. Ora gli manca...