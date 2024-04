Digitale, Paolo Fiorenzani (InfoCamere) nuovo vicepresidente di AssoCertificatori - Roma, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio direttivo di AssoCertificatori ha nominato Paolo Fiorenzani - responsabile sviluppo e gestione servizi di identità e certificazione Digitale di ...lagazzettadelmezzogiorno

L'AI e cyber security, via ai corsi dell'Accademia Digitale - Favorire la digitalizzazione delle aziende del territorio. È l'obiettivo con cui oggi ha aperto i battenti l'Accademia Digitale per la promozione della cultura Digitale e il consolidamento di nuove co ...ansa

Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino sono i nuovi Crypto Miliardari italiani secondo la classifica di Forbes 2024 - Gli Azionisti Di Tether Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino: Nuovi Volti Tra I Crypto Miliardari Italiani Tra i nuovi entranti nella classifica dei miliardari, spiccano gli azionisti di Tether, una sta ...assodigitale