Digitale | Paolo Fiorenzani InfoCamere nuovo vicepresidente di AssoCertificatori

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il consiglio direttivo diha nominato– responsabile sviluppo e gestione servizi di identità e certificazionediS.C.p.A – alla carica di vice-presidente dell?associazione.affiancherà ilpresidente Andrea Sassetti – amministratore delegato di Aruba Pec s.p.a. e direttore trust services del Gruppo Aruba ? che avrà il compito di guidare l?associazione per il prossimo biennio.è l?associazione dei prestatori italiani di servizi fiduciari qualificati e dei gestori accreditati nata nel 2001, che riunisce i principali prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma del Regolamento UE 910/2014 eIDAS ed i gestori accreditati da ...

