Diego De Silva racconta i suoi due tumori | “Quando ti ammali hai paura di essere emarginato sul piano del lavoro | ti vergogni di essere malato”

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’inventore dei libri dedicati all’Avvocato Vincenzo Malinconico, da cui è stata tratta anche una serie tv “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” su Rai Uno,Deper i60 anni si è regalato una lunga conversazione con La Repubblica, svelando di come abbia fattore proprio al suo personaggio il tumore. “mi sono amero sconcertato. – ha affermato – Il tumore è un male subdolo. Improvvisamente ti trovi in una corsia d’ospedale e dici ‘ma sta succedendo a me?’. Che è un pensiero cretino, ma ti viene, quasi che ti volessi tirare fuori dalla massa umana toccata da questo dramma. Vincenzo Malinconico è la mia voce interiore, che prende per il culo il Creato, iniziando da se stesso. Così sentivo lui che mi diceva: ‘E perché tu no, che cosa avresti di ...