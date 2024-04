“Devo dirvi di me e Stefano De Martino” La conduttrice Rai rompe il silenzio dopo il gossip

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024)Dee laRai, tutta la verità. Nel corso degli anni il ballerino ex Amici e oggi conduttore tv di successo ha fatto parecchio parlare di sé per le sue ‘conquiste’. O erano le donne a conquistare lui? Va beh, dilemmi a parte, oltre a Belen Rodriguez con la qualetanti anni c’è stato un ritorno di fiamma poi di nuovo sopito ci sono state anche Emma Marrone, Paola Di Benedetto, Chiara Celsi e tante altre. Recentemente si è molto parlato del flirt con Alessia Marcuzzi. La showgirl sarebbe stata solo una delle donne con cuiDeavrebbe tradito Belen. Secondo alcune indiscrezioni anche due ballerine di “Made in Sud” non avrebbero resistito al fascino del 34enne di Torre Annunziata. Adesso, invece, si parla di una clamorosa storia con Bianca ...