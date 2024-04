“Destino ingiusto” Mamma e le sue due figlie morte insieme | la giornata in famiglia è finita in tragedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un incidente terribile, con un bilancio drammatico: una madre e duesonoin un violentissimi scontro. Le tre stavano tornando a casa dopo aver fatto visita ad alcuni parenti, quando il veicolo condotto dalla donna si è schiantato contro un camion. Le vittime si chiamavano Carlin Bowden, 47 anni, e leCiara (14 anni) e Saoirse (10 anni). Le donna sonosul colpo quando il loro veicolo si è scontrato con un camion di carburante sulla N17 all’uscita di Claremorris, Co Mayo, in Irlanda. Laviveva a Gortachalla, Moycullen, Co Galway, da diversi anni. Ciara frequentava il primo anno della Salerno Secondary School nella città di Galway. Saoirse frequentava la terza classe della Scoil Naomh Bride, Tullykyne National School di Moycullen. Brian MacLochlainn, il preside di ...