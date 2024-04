Derby | il coro antisemita dei romanisti sulle note del brano “Sinceramente” di Annalisa

use empoli 73 abc castelfiorentino 56 ABC COMPUTER GROSS: Giannone 16, Baccetti, Sesoldi 9, Rosselli 6, Foglia, Calabrese 10, De Leone 3, Mazzoni 8, Quartuccio n.e., Tosti n.e., Cerchiaro 21. ... (sport.quotidiano)

Appuntamento da segnare con il pennarello rosso sul calendario, anche perché sarà l’ultimo della stagione: oggi pomeriggio alle ore 17, al Puma House of Football, c’è il derby tra Milan e Inter, i ... (sport.quotidiano)

Altro caso di omofobia e antisemitismo alle porte del Derby capitolino - Come riportato da Repubblica Roma, è comparso via social in queste ore un nuovo coro composto da una piccola fazione giallorossa ...laziopress

ARBITRI, Guida arbitrerà il Derby di Roma: le designazioni - (ANSA) - ROMA, 04 APR - Sarà l'arbitro Guida di Torre Annunziata a dirigere, sabato, il Derby della capitale Roma-Lazio, uno degli incontri della 31/a giornata di serie A.firenzeviola

Derby, il nuovo coro omofobo e antisemita dei romanisti sulle note di Annalisa: “Laziale giudeo torna su quel treno” - “Sei della Lazio, tu sei un fr... giudeo, ritorna su quel treno eh”. L’ennesimo coro antisemita sulle note di “Sinceramente”, la hit sanremese di Annalisa. Proprio la cantante sarà la madrina del Gay ...roma.repubblica