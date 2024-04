Derby di Roma | allarme antisemitismo | «Basta iniziative di facciata»

Clima teso, polemiche fuori dal campo, e una partita che, come sempre, può valere una stagione o forse più. E se questo non bastasse Roma-Lazio ... (calciomercato)

Roma, 4 aprile 2024 – È primavera e a Roma tira aria di derby e l'eccitazione per le strade della città è palpabile. La squadra giallorossa di De Rossi è in piena lotta per la Champions League e va ... (sport.quotidiano)