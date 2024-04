Denutrita e maltrattata Keisy | pastore tedesco tolta alla proprietaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024)è undi 3 anni. Fino a un paio di settimane fa era rinchiusa in un recinto nel cortile di un’abitazione di un paese della Bassa. Viveva male, aveva le ossa delle anche sporgenti e le costole che si distinguevano nettamente sotto il manto ormai opaco. Tutti segni inequivocabili di denutrizione come hanno appurato poi gli agenti della Polizia locale . Per questo la, una 60enne è stata denunciata. La Polizia locale l’ha denunciata per maltrattamento di animale e ilè stato sequestrato.è stata trasportata nella struttura di Animaliberi, il canile di Grignano. Nei giorni scorsi laha rinunciato definitivamentesua proprietà. Per questopotrà ...