Delio Rossi | «Il segreto dell’Inter sta nella preparazione! Vi spiego»

(Di giovedì 4 aprile 2024), incalzato sullo strapoterein questa stagione, ha individuato l’arma principaleatletica., in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha individuato una caratteristica fondamentale: «A parte la qualità dei calciatori, in un calcio moderno ci si dimentica dei cinque cambi che danno la possibilità di cambiare il 50% di una squadra nel corso della partita. Ma una cosa importante, che nessuno nota mai, è che l’Inter non ha mai uno scadimentocondizione fisica. Ci sono squadre che vanno al 100% nel primo tempo e poiripresa le ritrovi al 20%, tipo come la Lazio con la Juventus. L’Inter mantiene sempre un 70% e ...

Delio Rossi , allenatore, è intervenuto a Radio TMW e ha parlato di diversi temi importanti come Motta e il suo futuro Delio Rossi , allenatore, è intervenuto a Radio TMW e ha parlato di diversi temi ... (calcionews24)

Chevanton oggi vive a Lecce e ama la campagna: “Ho giocato per comprare una casa ai miei genitori” - Ernesto Javier Chevanton a Fanpage.it ha ripercorso tutta la sua carriera, partendo dagli inizi in Uruguay e passando per le parentesi europee con Siviglia ...fanpage

La Vis Pesaro si affida a Stellone: per il nuovo allenatore contratto fino al 2026. Domani primo allenamento. Era stato sondato anche Delio Rossi - PESARO La Vis si affida allo… Stellone. Stellone come Roberto, ex attaccante di Napoli e Torino, ma soprattutto tecnico di Serie A e B che ha accettato la sfida Pesaro dopo che nelle ...corriereadriatico

IL PENSIERO - Delio Rossi: "Nel calcio c'è tanta ipocrisia, come con D'Aversa e Acerbi" - A distanza di anni, mister Delio Rossi ha confessato a TVPlay la sua verità sul tanto discusso episodio che lo vide protagonista in negativo insieme ad Adem Ljajic, quando il trequartista serbo giocav ...napolimagazine