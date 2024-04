Del Rosso suona la carica | Lottiamo per questa città L’Unesco arma per ripartire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Cambiare si può, si deve. Insieme". Lo spot elettorale di Claudio Del, candidato a sindaco della coalizione amministrativa, ha accolto le oltre 400 persone che, ieri sera, sono venute ad assistere alla presentazione sua e della lista civica che lo sostiene, insieme alle altre forze della coalizione amministrativa che si è formata in suo sostegno. Ad aprire la serata sono stati due grandi amici dell’avvocato penalista: il commentatore sportivo Riccardo Magrini, ex campione di ciclismo, e il giornalista sportivo Sandro Sabatini. Insieme hanno sottolineato i pregi di Del, un professionista che non ha ancora fatto errori alla guida dellae merita fiducia, e il dovere di cambiare per fare tornare Montecatini ai livelli del passato. Magrini ha esaltato le qualità diverse dei candidati della lista civica, dove ci sono ...