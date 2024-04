De Rossi | priorità alla Roma | la Fiorentina spinge

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, Daniele Desta ricevendo continui corteggiamenti d. L’ex centrocampista e attuale allenatore della, però, starebbe dandosquadra giallorossa Quello di Daniele Depuò dirsi, per ora, un ottimo cammino in campionato e non solo. L’allenatore giallorosso sta vivendo un’ottima stagione, dopo essere L'articolo