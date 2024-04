Dazn inaugura “Open Var Masterclass” | approfondimento su regolamento e decisioni arbitrali

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024)da il via a “Var”, un nuovo format con cui, Figc, Aia e Lega Serie A si aprono a una maggiore trasparenza attraverso la diffusione di informazione suldi gioco e sulle. Sull’app sono disponibili già le prime due puntate. Il punto di partenza sarà ildel calcio per poi arrivare a spiegare il perché di alcune. ConVaruna maggiore comprensione delleIn una notasi legge: “Gianluca Rocchi, Responsabile della CAN, insieme allaSquad composta da Orazio Accomando alla conduzione e Andrea ...