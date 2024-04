Davide Pecorelli simulò la sua morte | condannato a 4 anni di carcere in Albania

(Di giovedì 4 aprile 2024)è un ex arbitro con attività commerciali in Toscana. Nel 2021 ha simulato la propria. Poi è ricomparso nove mesi dopo al largo di Montecristo su un canotto. Ai carabinieri ha raccontato che stava cercando il tesoro di San Mamiliano. Ieri davanti al tribunale di Scutari è finito il primo atto della storia.è stato riconosciuto colpevole di incendio doloso, quello dell’auto a noleggio in cui aveva nascosto ossa umane per far credere di essere morto. Poi per violazione di confine (quello con l’). Infine, per ostacolo alla verità (ovvero per la simulazione di reato). Un totale di 4die poteva andare peggio visto che l’accusa ne aveva chiesti otto. Lui comunque adesso è tornato nella sua Città di Castello in Umbria. Di ...

Arezzo, 3 aprile 2024 – Il tribunale di Puke, in Albania, ha condannato a 4 anni Davide Pecorelli , 49 anni di San Giustino ( Perugia), imprenditore del settore beauty ed ex arbitro della sezione Aia ... (lanazione)

Il caso di Davide Pecorelli , imprenditore nel settore beauty e ex arbitro della sezione Aia di Arezzo, ha scosso l’opinione pubblica tanto in Italia quanto in Albania . La sua condanna a 4 anni dal ... (lortica)

Pecorelli condannato a 4 anni. L’ex arbitro evita l’estradizione dopo aver simulato la morte - L’imprenditore altotiberino è stato assolto per la truffa e il vilipendio di cadavere: la pena può essere commutata in lavori socialmente utili in Albania. La soddisfazione del collegio difensivo.lanazione

Quattro anni di reclusione per l'imprenditore della Valtiberina Davide Pecorelli - L'imprenditore 49enne di San Giustino Davide Pecorelli è stato condannato dal tribunale di Scutari, in Albania, per incendio doloso, violazione dei confini nazionali albanesi da clandestino e ostacolo ...www3.saturnonotizie

Pecorelli condannato a 4 anni in Albania: si era finto morto ed era stato ritrovato naufrago in Toscana - SAN GIUSTINO - Il tribunale di Puke, in Albania, ha condannato a 4 anni l'imprenditore 49enne Davide Pecorelli, per incendio doloso, violazione dei confini nazionali albanesi da clandestino e ostacolo ...ilmessaggero